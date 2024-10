Tak. Ale po co?

Jeśli masz odpowiednie kontakty, to zamiast na policję dzwonisz do fixera – gościa, który to wszystko załatwi. Margaret (Amy Ryan) dostanie ich nawet dwóch, bo w hotelu są kamery i własnego fixera wysyła dyrekcja. Tak oto w pokoju Margaret spotyka się dwóch gości przekonanych o tym, że są jedyni w swoim fachu: George Clooney i Brad Pitt. Rywalizacja między panami, która – wiemy o tym, bo takie są zasady gatunku – musi zamienić się w szorstką przyjaźń, to w zasadzie cały pomysł na film, coś jak „Dwaj zgryźliwi tetrycy” XXI stulecia.