Czas hańby

Sam podtytuł brzmi: „Sieć Schrödera i droga Niemiec ku zależności”. Cóż, bo taki był smutny koniec tej historii: uzależnienie niemieckiej gospodarki od rosyjskich surowców, nakarmienie reżimu Putina zasobami gotówki, których użył do rozbudowy armii i rozkręcenia kampanii wymierzonej w cały Zachód. Wstyd, wstyd na wieki. W Niemczech panuje dziś niepisana zgoda co do odcinania od władzy AfD kordonem sanitarnym. Kto przeczyta „Moskiewskiego łącznika”, nie będzie miał wątpliwości, że takim kordonem powinno się raczej odgrodzić socjaldemokratów.