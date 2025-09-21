Kolumbiada

Powieść ta, mająca swoją premierę w 1957 r., cieszyła się wprawdzie obłędnym wręcz powodzeniem, z czasem jednak osoba autora zaczęła uwierać – krytykę literacką i nie tylko ją.

„Ja wybieram jako zasadnicze i nadrzędne – powiada prof. Maciej Urbanowski w wydanej właśnie książce o poezji Kolumbów – określenie pokolenie wojenne. Epitet »wojenne« uściśla, iż mowa o generacji, dla której II wojna była kluczowym przeżyciem pokoleniowym. Wojna to także zasadniczy problem intelektualny i egzystencjalny tej generacji, główny temat jej twórczości, ale to również czas, w którym powstają jej najważniejsze lub pierwsze dzieła”.