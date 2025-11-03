Kraków: Zapraszamy na spotkanie autorskie z Piotrem Goćkiem

Zapraszamy na wieczór autorski "Wolność, historia, Legenda" poświęcony jego najnowszym książkom "Tajemnicza Kreta" (Fronda) i "Milczenie Łazarza" (Arcana). Książki i autografy do zdobycia na miejscu. Spotkanie odbędzie się w Krakowskim Klubie Wtorkowym, ul. Reformacka 3. Poprowadzi je Tomasz Kolanek.

"Tajemnicza Kreta. Wolność, historia, legenda" – autorski, subiektywny przewodnik znanego publicysty, Piotra Goćka po najbardziej tajemniczej wyspie Morza Sródziemnego – Krecie. Wolność, historia, legendy oraz wyspiarskie smaki: keftedes, stifado i apaki.

Czy kiedyś odkopiemy wszystkie starożytne miasta Krety? Znana historia jest… całkiem nieznana!

„Wolność albo śmierć” czyli dlaczego Polak i Kreteńczyk to dwa bratanki

Wielka ucieczka króla Grecji – dlaczego wąwóz Samaria to coś więcej, niż tylko znany szlak turystyczny

Jak Polacy pilnowali wolnej Krety – opowieść o ruskich carach, tureckich sułtanach i zachodnich rozbiorach

Tajemnice pałacu-labiryntu – wielu próbowało rozwikłać sekrety Knossos, ale nikomu się nie udało

Zapomniana prowincja Rzymu – dlaczego Gortyna to miejsce niezwykłe?

Polski kościół, rosyjski cmentarz, szwajcarski dobroczyńca – sekrety archiwów Rethymnonu

Plaża Stavros – tu Grek Zorba złamał nogę

"Pierwszy raz odwiedziłem Kretę ćwierć wieku temu i od razu wiedziałem, że będę chciał wrócić. Wracałem wiele razy, wędrując po wyspie na piechotę, na rowerze, autobusem i samochodem. Przewodnikami byli mi giganci przeszłości: tej dawnej, jak Homer czy Tytus Liwiusz, i tej niedawnej, jak Nikos Kazantzakis, Zbigniew Herbert czy Lawrence Durrell. Zakochałem się w krajobrazie, w ruinach minojskich, greckich i rzymskich; w wartkich wiosennych potokach, w wysuszonych latem wzgórzach, w ciepłych falach jesiennego morza. Jest Kreta miejscem, gdzie zawsze czuję się jak u siebie. Ta książka to mój list miłosny do niezwykłego miejsca, niezwykłych ludzi i niezwykłej historii" – pisze Piotr Gociek.