Grupa Pięciu

DO ZOBACZENIA Istniała jedynie przez dwa i pół roku, dziś jest niemal zapomniana. Grupę Pięciu, zwaną także Grupą „Norwid”, którą przed 120 laty powołali do życia Leopold Gottlieb, Witold Wojtkiewicz, Wlastimil Hofman, Mieczysław Jakimowicz i Jan Rembowski, przypomina Muzeum Narodowe w Krakowie.
To pierwsza w historii ekspozycja poświęcona działalności tego młodopolskiego ugrupowania, a zarazem pierwsza wspólna prezentacja prac jego członków od czasu ich inicjatyw na początku XX stulecia.
