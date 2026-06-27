22 konkursowiczów i dwie premiery, czyli "Pamiątki" 2026

Główną misją Przeglądu, który odbywa się od 2019 roku, jest podtrzymywanie pamięci o życiu i niezwykłym dorobku muzycznym Przemysława Gintrowskiego – kompozytora, pieśniarza i głosu opozycji antykomunistycznej. Chcemy, aby jego ponadczasowa twórczość, niosąca ze sobą uniwersalne wartości, takie jak prawda, wolność, patriotyzm, wciąż żyła i docierała do kolejnych pokoleń słuchaczy.

Konkurs na interpretację piosenek Gintrowskiego to serce naszego Przeglądu. Przez lata gościliśmy na scenie wybitnie utalentowanych wykonawców jak m.in. Zuzanna Wiśniewska, Jakub Zuckerman, Monika Adamska, duet Paulina Lenda/Piotr Kozub, Mariusz Orzechowski, Piotr Kędziora, Izabela Szafrańska, Katarzyna Mielnik, Dorota Kuziela, Daria Adamczewska, Joanna Pasternak, Sandra Mika, Rafał Kowalewski, Jan Pentz, Katarzyna Klukowska, Monika Adamska czy Gabriela Kundziewicz. Dla wielu laureatów wygrana w Kołobrzegu stała się prawdziwą trampoliną do kariery, pozwalając im rozwinąć skrzydła na niwie muzycznej.

Mamy nadzieję, że i w tym roku będzie podobnie, zwłaszcza, że 3 lipca (piątek) o godz. 17.00 na scenie Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta (ul. Solna 1) do konkursowej rywalizacji stanie 22 wykonawców. Przyjadą oni do Kołobrzegu z Warszawy, Krakowa, Poznania, Szczecina, Gdańska, Zabrza, Lublina, Zgorzelca, Katowic, Wrocławia i innych miejscowości. Przed jury, któremu przewodniczyć będzie Wojciech Czaplewski zadanie oceny wykonań interpretacyjnych takich piosenek chociażby jak „Powrót”, „Czarne perfumy”, „Osły i ludzie”, „Na zakręcie”, „Walka Jakuba z aniołem”, „Rzeź niewiniątek”, „Czerwony autobus”, „Śmiech”, „Ismena”, „Kantyczka z lotu ptaka”, „Judyta”, „Powrót” czy „Szwaczka”.

Tegoroczna pula nagród finansowych wynosi 20.000 zł.

Na scenie „Pamiątek” przez lata odbywały się niezwykłe, przygotowywane specjalnie na tę okazję wydarzenia. To tutaj, w historycznej scenerii dawnej twierdzy Kołobrzeg, miała miejsce m.in. poruszająca premiera „Raportu z oblężonego Miasta” z udziałem Bartosza Porczyka, Katarzyny Zawadzkiej czy Norberta Smolińskiego, czy unikalny koncert „Mury” w wykonaniu Hadriana Tabęckiego, Cezarego Studniaka i Macieja Balcara.

W pamięci widzów zapisał się także program „Kamienie” z udziałem Wojciecha Brzezińskiego, Marcina Januszkiewicza, Olgi Szomańskiej czy Katarzyny Ucherskiej. Wspominamy też koncert „Ślepcy” Norberta „Smoły” Smolińskiego”. Przegląd to także ambitne formy teatralne, jak spektakl „Przesłuchanie człowieka” w reżyserii Przemysława Tejkowskiego.

Po przesłuchaniach konkursowych 3 lipca, o godz. 20.30 w premierowym koncercie pt. „Kataryniarz” wystąpi Marcin „Baltazar” Gąbka i Deszczowcy. Marcinowi towarzyszyć będą: Kamil Pawlicki (śpiew, gitara klasyczna i akustyczna oraz pianino), Emilia „Taurealind” Pęgier (skrzypce i śpiew) i Marian Wiatr (pianino, śpiew).

– Dlaczego tytuł naszego koncertu to „Kataryniarz”? Chodzi tak naprawdę o obserwację tej machiny dziejów i próby odnalezienia się w niej i przyjęcia wobec niej jakiejś postawy – przyznał krótko Marcin „Baltazar” Gąbka.

Z kolei drugiego dnia „Pamiątek” tj. w sobotę 4 lipca (po rozstrzygnięciu konkursu, wręczeniu nagród i koncercie laureatów) wystąpią Przemysław Lembicz i Artur Kępka. Lidera Kwartetu ProForma wraz z akompaniatorem będziemy mogli zobaczyć w premierowym koncercie pt. „Epitafium”, który zaplanowaliśmy na zakończenie Przeglądu.

Przesłaniem koncertu jest promocja idei budowania wspólnoty wokół wartości mocno akcentowanych w twórczości Barda: wolność, prawda i szacunek do korzeni humanizmu, którego przejawem jest odwaga, honor i szlachetność. Pokazanie nowemu pokoleniu potęgi wagi i siły muzyki Gintrowskiego.

"Pamiątki" to coś więcej niż festiwal. To wspaniała tradycja corocznych spotkań przy poezji i muzyce najwyższej klasy. Przez sześć dotychczasowych edycji udało nam się stworzyć unikalną wspólnotę – wierną publiczność, która z utęsknieniem czeka na każdy kolejny lipcowy weekend w Kołobrzegu, by wspólnie wzruszać się, śpiewać i wspominać.

Koncerty poprowadzi znany i ceniony dziennikarz radiowy Paweł Sztompke.

Miejsce: sala widowiskowa RCK przy ul. Solnej 1, wstęp wolny.

Szczegóły Przeglądu – na plakacie!

Organizatorem „Pamiątek” jest Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna, a współorganizatorem Instytut Pamięci Narodowej.

Przegląd został dofinansowany ze środków Gminy Miasto Kołobrzeg, a jego partnerami są: Regionalne Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wydawnictwo Biały Kruk, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Stowarzyszenie Artystów Wykonawców SAWP.

Patronat honorowy objęła Anna Mieczkowska – Prezydent Miasta Kołobrzeg wraz z najbliższą rodziną Barda: Agnieszką i Julią Gintrowskimi.

Patronat medialny objęli: Kurier Szczeciński, Radio Wnet, Radio Plus Koszalin, Polskie Radio Koszalin, Telewizja Kablowa Kołobrzeg i portal informacyjny miastokolobrzeg.pl.