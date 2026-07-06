Miłośnicy piosenek Przemysława Gintrowskiego zdobyli Kołobrzeg

Głównym wydarzeniem pierwszego z nich był konkurs, którego uczestnicy mieli za zadanie wykonać dwie wybrane kompozycje patrona Przeglądu. Widzowie, którzy licznie wypełnili salę Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta wysłuchali dwudziestu jeden prezentacji – od wersji „kanonicznych” (wokalni soliści z towarzyszeniem gitary lub fortepianu) przez wykonania ubrane w konwencje rockowe, jazzujące, po wyrafinowane polifonie zespołów wokalnych. Ozdobą pierwszego wieczoru stał się muzyczny spektakl „Kataryniarz”, przygotowany przez Marcina Baltazara Gąbkę z zespołem „Deszczowcy”: opowieść o niekończącym się konflikcie ludzkiego pragnienia wolności i sensu z chaosem (czy raczej piekłem) historii. Na tę przejmującą narrację składały się piosenki Gintrowskiego i Kaczmarskiego, krótkie i celne komentarze lidera zespołu oraz towarzyszące utworom teatralne etiudy w wykonaniu Karoliny Strojnowskiej-Gąbki, personifikującej miłość i śmierć, pokusę i przeznaczenie... Temperaturę muzyczną podnosiły niezwykłe aranżacje, wirtuozowskie partie skrzypcowe czy biały śpiew Emilii Pęgier.

Publiczność z każdą kolejną piosenką dawała się w pełni wciągnąć w ich opowieść. Finał przyniósł w pełni zasłużone gromkie owacje na stojąco.

Drugi wieczór „Pamiątek” to przede wszystkim ogłoszenie werdyktu jury konkursowego. Bezapelacyjną zwyciężczynią Przeglądu okazała się młodziutka Karolina Jasińska z Paszyna – miejscowości położonej 900 km od Kołobrzegu – która otrzymała także nagrodę specjalną Stowarzyszenia Artystów Wykonawców SAWP oraz nagrodę publiczności. Szesnastoletnia artystka wykonała dwie trudne piosenki ze słowami Jacka Kaczmarskiego, niosące potężny ładunek emocji i niepokojącej refleksji: „Powrót” i „A my nie chcemy uciekać stąd”. Drugą nagrodę zdobył zespół „Kilka czułości” z Wrocławia, który zagrał „Powrót” i „Czarne perfumy” w konwencji kojarzącej się z lubianym przez Przemysława Gintrowskigo zespołem Pink Floyd; w tej rockowej przestrzeni dźwięków pięknie odnalazła się wyrazista i pełna mocy Anna Kamińska. Nagroda trzecia przypadła zespołowi wokalnemu Vesper z Koszalina, który nadał wyrafinowaną wielogłosową formę „Kantyczce z lotu ptaka” i „Dziadom”, nie tracąc nic z siły ich przekazu. Trzy równorzędne wyróżnienia otrzymali: Radosław Fenger z Zabrza (otrzymał też nagrodę Anny Mieczkowskiej – Prezydent Kołobrzegu), Hanna Wojtczak z Grójca i Olga Jagieło z Pruszyna, ponadto Jakub Kwaśniewski z Katowic otrzymał nagrodę specjalną Stowarzyszenia Przywracania Pamięci „Kołobrzeg '80”.

Nagrody główne ufundowało Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydawnictwo Biały Kruk, Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna i Beata Lechnio (siostrzenica Zbigniewa Herberta), poseł Jan Dziedziczak.

Po prezentacjach laureatów przyszedł czas na ostatni akt Przeglądu: program muzyczny „Epitafium”, na który złożyły się utwory tria Kaczmarski – Gintrowski – Łapiński, w wykonaniu Przemysława Lembicza (frontmana zespołu ProForma) oraz pianisty i wokalisty Artura Kępki. Ich interpretacje klasycznego repertuaru trzech bardów uderzały prostotą, skupieniem i wyrazistością. Owa czystość, swoista męska powściągliwość wykonań sprawiła, że teksty Kaczmarskiego, Herberta i – na koniec – Natana Tenenbauma powróciły z mocą, uświadamiając publiczności swą bolesną aktualność. Trudne prawdy o świecie, życiu i człowieku, okazują się dziś, w naszych pięknych czasach, rumianych jak rzeźnia o poranku, jeszcze trudniejsze niż wtedy.

Entuzjastyczna reakcja publiczności potwierdziła, że ta kameralna formuła głęboko poruszyła serca. Na sali zapanowało powszechne poczucie, że koncert trwał zdecydowanie za krótko – widzowie opuszczali salę z niedosytem pragnąc słuchać tych pięknych interpretacji znacznie dłużej i mocniej. Pozostaje mieć nadzieję, że okazja do kolejnego tak przejmującego spotkania nadarzy się już podczas przyszłorocznej VIII edycji „Pamiątek” w Kołobrzegu.

Organizatorem „Pamiątek” było stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna. a współorganizatorem Instytut Pamięci Narodowej.

Przegląd został dofinansowany ze środków Gminy Miasto Kołobrzeg, a jego partnerami są: Regionalne Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wydawnictwo Biały Kruk, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Stowarzyszenie Artystów Wykonawców SAWP.

Patronat honorowy objęła Anna Mieczkowska – Prezydent Miasta Kołobrzeg wraz z najbliższą rodziną Barda: Agnieszką i Julią Gintrowskimi.

Wojciech Czaplewski