Miłośnicy piosenek Przemysława Gintrowskiego zdobyli Kołobrzeg
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Kultura

Miłośnicy piosenek Przemysława Gintrowskiego zdobyli Kołobrzeg

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Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiątki”
Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiątki” 
Po rocznej przerwie powrócił do Kołobrzegu Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego „Pamiątki”. Jego siódma edycja zajęła dwa wieczory pierwszego lipcowego weekendu.

Głównym wydarzeniem pierwszego z nich był konkurs, którego uczestnicy mieli za zadanie wykonać dwie wybrane kompozycje patrona Przeglądu. Widzowie, którzy licznie wypełnili salę Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta wysłuchali dwudziestu jeden prezentacji – od wersji „kanonicznych” (wokalni soliści z towarzyszeniem gitary lub fortepianu) przez wykonania ubrane w konwencje rockowe, jazzujące, po wyrafinowane polifonie zespołów wokalnych. Ozdobą pierwszego wieczoru stał się muzyczny spektakl „Kataryniarz”, przygotowany przez Marcina Baltazara Gąbkę z zespołem „Deszczowcy”: opowieść o niekończącym się konflikcie ludzkiego pragnienia wolności i sensu z chaosem (czy raczej piekłem) historii. Na tę przejmującą narrację składały się piosenki Gintrowskiego i Kaczmarskiego, krótkie i celne komentarze lidera zespołu oraz towarzyszące utworom teatralne etiudy w wykonaniu Karoliny Strojnowskiej-Gąbki, personifikującej miłość i śmierć, pokusę i przeznaczenie... Temperaturę muzyczną podnosiły niezwykłe aranżacje, wirtuozowskie partie skrzypcowe czy biały śpiew Emilii Pęgier.

Publiczność z każdą kolejną piosenką dawała się w pełni wciągnąć w ich opowieść. Finał przyniósł w pełni zasłużone gromkie owacje na stojąco.

Drugi wieczór „Pamiątek” to przede wszystkim ogłoszenie werdyktu jury konkursowego. Bezapelacyjną zwyciężczynią Przeglądu okazała się młodziutka Karolina Jasińska z Paszyna – miejscowości położonej 900 km od Kołobrzegu – która otrzymała także nagrodę specjalną Stowarzyszenia Artystów Wykonawców SAWP oraz nagrodę publiczności. Szesnastoletnia artystka wykonała dwie trudne piosenki ze słowami Jacka Kaczmarskiego, niosące potężny ładunek emocji i niepokojącej refleksji: „Powrót” i „A my nie chcemy uciekać stąd”. Drugą nagrodę zdobył zespół „Kilka czułości” z Wrocławia, który zagrał „Powrót” i „Czarne perfumy” w konwencji kojarzącej się z lubianym przez Przemysława Gintrowskigo zespołem Pink Floyd; w tej rockowej przestrzeni dźwięków pięknie odnalazła się wyrazista i pełna mocy Anna Kamińska. Nagroda trzecia przypadła zespołowi wokalnemu Vesper z Koszalina, który nadał wyrafinowaną wielogłosową formę „Kantyczce z lotu ptaka” i „Dziadom”, nie tracąc nic z siły ich przekazu. Trzy równorzędne wyróżnienia otrzymali: Radosław Fenger z Zabrza (otrzymał też nagrodę Anny Mieczkowskiej – Prezydent Kołobrzegu), Hanna Wojtczak z Grójca i Olga Jagieło z Pruszyna, ponadto Jakub Kwaśniewski z Katowic otrzymał nagrodę specjalną Stowarzyszenia Przywracania Pamięci „Kołobrzeg '80”.

Nagrody główne ufundowało Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydawnictwo Biały Kruk, Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna i Beata Lechnio (siostrzenica Zbigniewa Herberta), poseł Jan Dziedziczak.

Po prezentacjach laureatów przyszedł czas na ostatni akt Przeglądu: program muzyczny „Epitafium”, na który złożyły się utwory tria Kaczmarski – Gintrowski – Łapiński, w wykonaniu Przemysława Lembicza (frontmana zespołu ProForma) oraz pianisty i wokalisty Artura Kępki. Ich interpretacje klasycznego repertuaru trzech bardów uderzały prostotą, skupieniem i wyrazistością. Owa czystość, swoista męska powściągliwość wykonań sprawiła, że teksty Kaczmarskiego, Herberta i – na koniec – Natana Tenenbauma powróciły z mocą, uświadamiając publiczności swą bolesną aktualność. Trudne prawdy o świecie, życiu i człowieku, okazują się dziś, w naszych pięknych czasach, rumianych jak rzeźnia o poranku, jeszcze trudniejsze niż wtedy.

Entuzjastyczna reakcja publiczności potwierdziła, że ta kameralna formuła głęboko poruszyła serca. Na sali zapanowało powszechne poczucie, że koncert trwał zdecydowanie za krótko – widzowie opuszczali salę z niedosytem pragnąc słuchać tych pięknych interpretacji znacznie dłużej i mocniej. Pozostaje mieć nadzieję, że okazja do kolejnego tak przejmującego spotkania nadarzy się już podczas przyszłorocznej VIII edycji „Pamiątek” w Kołobrzegu.

Organizatorem „Pamiątek” było stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna. a współorganizatorem Instytut Pamięci Narodowej.

Przegląd został dofinansowany ze środków Gminy Miasto Kołobrzeg, a jego partnerami są: Regionalne Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wydawnictwo Biały Kruk, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Stowarzyszenie Artystów Wykonawców SAWP.

Patronat honorowy objęła Anna Mieczkowska – Prezydent Miasta Kołobrzeg wraz z najbliższą rodziną Barda: Agnieszką i Julią Gintrowskimi.

Wojciech Czaplewski

Źródło: informacja prasowa
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