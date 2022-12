"Piórem i lutnią". Spotkanie z Pawłem Lisickim w Poznaniu

Księgarnia Dębogóra przy ulicy Kościuszki 86 w Poznaniu organizuje spotkanie autorskie z Pawłem Lisickim. Wydarzenie będzie promocją najnowszej książki redaktora naczelnego tygodnika "Do Rzeczy" – "Wygnanie Melchizedeka. W jaki sposób Kościół katolicki może odzyskać zgubione sacrum" (wydawnictwo "Fronda").

Jak przekazało Radio Poznań, autor postara się odpowiedzieć na pytania: czy kapłaństwo chrześcijańskie zostało ustanowione przez samego Chrystusa czy też jest formą naleciałości kulturowej? A także, czy Chrystus uważał sam siebie za kapłana?

Spotkanie odbędzie się w najbliższą środę, 14 grudnia 2022 roku w ramach cyklu "Piórem i lutnią". Początek o godzinie 17:30. Wstęp wolny. Organizatorzy informują, iż w trakcie dyskusji, jak zawsze, na lutni zagra Jan Kiernicki.

Paweł Lisicki – "Wygnanie Melchizedeka"

W książce zatytułowanej "Wygnanie Melchizedeka. W jaki sposób Kościół katolicki może odzyskać zgubione sacrum" Paweł Lisicki odpowiada na pytania: na czym polegało podobieństwo kapłaństwa Chrystusa i Melchizedeka? Czy Msza Święta to ofiara? Kto, komu, w czyim imieniu i po co ją składa? Czy też Msza to tylko uczta i zgromadzenie?

Dlaczego współcześni katolicy mają tak ogromny problem w doświadczeniu świętości? To nowa mentalność, czy też źródłem jest modyfikacja i zmiana samych rytów i obrzędów dokonana przez Pawła VI w 1969 roku?

Chrystus – Melchizedek. To zestawienie brzmi osobliwie w uszach dzisiejszych katolików. Jeszcze niedawno większość katolików mogłaby odnaleźć imię Melchizedeka w tekście modlitw Kanonu rzymskiego. W modlitwie tej Kościół wspomina trzy imiona ofiarników: Abla, Abrahama i właśnie Melchizedeka. Wypowiadając tę modlitwę, Kanon wiąże Melchizedeka z Chrystusem. W ten sposób podkreśla ciągłość ofiarniczej aktywności całej ludzkości.

Czytaj też:

Apostazja w duchu zrozumienia. Nowa książka o duchowych źródłach chaosu