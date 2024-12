Lisicki: To będzie prześladowało Tusk do końca jego rządów

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił budżet na 2025 rok. Ustawa zakłada, że dochody państwa wyniosą 632,6 mld zł, natomiast wydatki nie przekroczą 921,6 mld zł. Deficyt ma sięgnąć maksymalnie 289 mld zł.

Lisicki o złym stanie finansów państwa

Rozmiary dziury budżetowej niepokoją zarówno ekspertów, jak i polityków opozycji. Redaktor naczelny "Do Rzeczy" zwrócił uwagę, że polityka gospodarcza to jeden z najsłabszych elementów rządu Donalda Tuska.

– Jeśli chodzi o gospodarczą działalność rządu (...) wzrosło zadłużenie i deficyt budżetowy. Nie ma spełnienia tych obietnic, które w czasie kampanii wyborczej składał Donald Tusk. Jest również zakończenie "niesłusznych" projektów inwestycyjnych, które są łączone z rządami PiS-u. Sztandarową kwestią jest tutaj CPK. Trudno jest zatem dyskutować o czymś, czego nie ma – powiedział Paweł Lisicki.

Redaktor naczelny "Do Rzeczy" wskazał również na bardzo złe wyniki finansowe spółek Skarbu Państwa. Wielu ekspertów zastanawia się, jak było możliwe doprowadzenie sytuacji, w której np. Orlen w trzecim kwartale zanotował zysk netto w wysokości tylko 188 mln zł i był niższy aż o 4 mld 368 mln zł rok do roku. Spadł więc o prawie 96 proc.

– Szaleństwo zemsty i odegrania się, reprezentowane przez Tuska sprawia, że to same szaleństwo zaczyna dotykać sposobu urzędowania i administrowania również w spółkach Skarbu Państwa. Każdy z obecnych prezesów, wiceprezesów i dyrektorów widzi, co może z nim się stać, jeśli nastąpi zmiana władzy politycznej. Krótko mówiąc: podpisanie się pod jakąkolwiek decyzją, a biznes na tym polega, że podejmuje się decyzje w jakimś stopniu ryzykowne, (...) może skutkować oskarżeniem przez prokuraturę. To jest sytuacja, która będzie prześladowała Tuska, tak długo, jak będzie rządził. Każdy chce się chronić – wyjaśnił Lisicki.

