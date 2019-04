Miliony złotych na eurokampanię w Polsce. Partie nie będą oszczędzać

To może być dotychczas najdroższa kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego w Polsce. Partie mogą wydać na nią aż 19,2 mln złotych. To o niemal milion więcej, niż w poprzedniej kampanii z 2014 roku – podaje "Dziennik Gazeta Prawna".

Limit na wydatki komitetów politycznych w bieżącej kampanii został podniesiony o milion złotych. Jak informuje "DGP", główni konkurenci - KE i PiS - nie zamierzają oszczędzać na promocję swojego wizerunku. Komitety polityczne, które zarejestrowały listy wyborcze w całej Polsce, mogą wydać nawet 19,2 mln złotych. W 2014 roku, przy okazji ostatnich wyborów do europarlamentu, budżet partii na kampanię wyniósł 18,3 mln złotych. Pełnomocnik komitetu wyborczego PiS Krzysztof Sobolewski podkreśla, że od poprzedniej kampanii koszty wzrosły znacząco, a limity niewiele. Przy ostatnich wyborach do PE ani PiS, ani PO nie osiągnęły górnego pułapu wydatków - kampania PiS kosztowała 16,8 mln, a PO - 17,8 mln złotych. Powodem zwiększenia limitów mają być również polityczna waga wyborów i zwiększenie się liczby formacji, które przystępują do walki. – Obie kampanie wszyscy traktują jak dwie połowy tego samego meczu. Kto w pierwszej strzeli więcej bramek, ten ma większe szanse na wygranie całego spotkania – przekonuje Marcin Kierwiński z PO.