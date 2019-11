Eksperci alarmują: Polacy żyją krócej przez alkohol

Gazeta pisze, że spożycie alkoholu wzrosło z ok. 6 litrów w 2002 r. do ponad 10 litrów w 2018 r. na głowę, co po 2002 r. doprowadziło do zmniejszenia tempa przyrostu długości życia, a od 2013 r. do jego zatrzymania.

Dziennik przytacza dane zebrane przez prof. Witolda A. Zatońskiego, internisty i epidemiologa. Wynika z nich, że w latach 2013-2018 obserwowane jest zatrzymanie przyrostu długości życia. Zdaniem profesora to efekt zmian w polityce zdrowia publicznego.

– W 2001 r. wrócono do reklamy - także w telewizji - piwa, z pewnymi tylko ograniczeniami. W tej chwili ceny papierosów i alkoholu należą w Polsce do najniższych w Unii Europejskiej – tłumaczy Zatoński.

Profesor uważa, że w 2010 r. w przemyśle spirytusowym rozpoczęła się potężna akcja marketingowa mająca na celu zmianę stylu spożywania alkoholu w Polsce. Zwraca też uwagę, że ustawodawstwo w tym zakresie było systematycznie ograniczane.

Jak podaje "Nasz Dziennik", według GUS przeciętna długość życia Polaka w 2018 r. to 73,8 lat, a Polki – 81,7 lat.