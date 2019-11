"Rz": Nowi sędziowie SN nie posłuchali apelu i orzekają

Gazeta informuje, że na czwartek wyznaczona była wcześniej rozprawa w składzie trzech nowych sędziów Izby Cywilnej: Małgorzaty Manowskiej, Jacka Greli i Beaty Janiszewski. Wszyscy troje przystąpili dziś do prowadzenia rozprawy.

"Rz" zwraca uwagę, że w ten sposób nowi sędziowie nie zastosowali się do apelu prezesa Izby Cywilnej Dariusza Zawistowskiego, który chciał, by nowi sędziowie powstrzymali się od orzekania do czasu wdrożenia przez SN najnowszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.

Jak podaje dziennik, na wokandzie są dzisiaj cztery sprawy jawne i trzy niejawne. Nowi sędziowie mają wydać oświadczenie ws. apelu Zawistowskiego – czytamy.

Przypomnijmy, 19 listopada TSUE orzekł, że to Sąd Najwyższy powinien zbadać niezależność Izby Dyscyplinarnej SN i to, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przechodzenia sędziów w stan spoczynku.

Ogłoszone przez trybunał w Luksemburgu orzeczenie było odpowiedzią na pytania prejudycjalne SN w sprawie m.in. statusu nowej Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej SN.