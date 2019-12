Sondaż: Polaków zapytano, czy Rosja nam zagraża

Kilka dni temu zakończył się szczyt NATO w Londynie. Liderzy państw Sojuszu podpisali tam deklarację, w której czytamy m.in., że "Agresywne zachowania Rosji stanowią zagrożenie dla euroatlantyckiego bezpieczeństwa; terroryzm we wszystkich formach i przejawach pozostaje trwałym zagrożeniem dla nas wszystkich".

Agencja badawcza SW Research zapytała Polaków, czy uważają, że Rosja zagraża bezpieczeństwu Polski. Wyniki badania opublikował portal rp.pl, serwis internetowy dziennika "Rzeczpospolita".

45,2 proc. ankietowanych odpowiedziało na to pytanie "tak", 29,9 proc. – "nie", natomiast 24,9 proc. nie miało w tej sprawie zdania.

"Rz" informuje, że o zagrożeniu przekonany jest co drugi mężczyzna i 40 proc. kobiet. Odsetek osób uważających, że Rosja zagraża Polsce, nie jest zróżnicowany ze względu na wiek.

– Sąsiada Polski zza wschodniej granicy za niebezpiecznego uważa prawie co druga osoba ze średnim wykształceniem i częściej niż co drugi mieszkaniec miast liczących od 200 tys. do 499 tys. osób. Częściej niż pozostali Rosję za kraj niebezpieczny dla Polski uważają osoby zarabiające w granicach 2001–3000 zł netto – komentuje wyniki sondażu Piotr Zimolzak z SW Research.