Sylwester w Polsce bez spalonych aut. Francuski dziennikarz zdziwiony

Rezygnacja z węgla w zamian za wyższe ceny prądu? Wynik jest jednoznaczny

Polacy nie są skłonni rezygnować z węgla jako źródła energii elektrycznej, jeśli miałoby to doprowadzić do wyższych rachunków za prąd – wynika z badania pracowni Social Changes przeprowadzonego na zlecenie portalu wpolityce.pl.