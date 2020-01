Awantura w Parlamencie Europejskim. Rzecznik prezydenta apeluje

W środę w europarlamencie odbyła się burzliwa debata o praworządności w Polsce. Na sali ostro kłócili się europosłowie PiS i PO. Podczas wymiany zdań między Radosławem Sikorskiego a Beatą Szydło padł m.in. zarzut kłamstwa.

– Obrazki, które poszły w świat, nie są dobre ani potrzebne. Szkoda, że ta debata miała miejsce – ocenił wczorajsze wydarzenia w PE Błażej Spychalski.

Rzecznik prezydenta Dudy zaapelował na antenie Polsat News do opozycji, by wewnętrznego sporu nie przenosiła na poziom europejski. – To nikomu nie służy – podkreślił.

Zdaniem Spychalskiego Polska nie ma żadnego problemu z praworządnością. – Słyszałem same ogólniki, argumenty znane od wielu miesięcy. Jesteśmy gotowi do debaty i nie mamy z tym problemu – oświadczył.

Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wygląda sytuacja w Polsce, zapraszamy – powiedział rzecznik prezydenta. Na uwagę dziennikarza, że niedawno w Warszawie gościli przedstawiciele Komisji Weneckiej i nikt nie chciał z nimi rozmawiać, Spychalski odpowiedział: – Bo byli półprywatnie.

