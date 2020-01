Była posłanka PiS radzi, jak wygrywać wybory. Jest szczera do bólu

Bernadeta Krynicka była posłanką klubu PiS w poprzedniej kadencji. W ostatnich wyborach nie dostała się do Sejmu. Zdobyła nieco ponad 9,3 tys. głosów.

Porady, jak uzyskać dobry wynik w wyborach, była posłanka udzieliła w rozmowie z Telewizją Narew. Fragment tego wywiadu trafił do internetu.

– To jest taka pewna manipulacja. To jest być może prawdziwa polityka, żeby mówić ludziom to, co chcą usłyszeć. Opowiadać bajki i wtedy może się wygra – stwierdziła.

Krynicka po odejściu z polityki trafiła do szpitala w Łomży. Otrzymała tam dyrektorski fotel – jest kierownikiem Działu Kontraktowania i Nadzoru Świadczeń Medycznych.