Przekop Mierzei Wiślanej. Protestujący rozebrali się do naga

"Tańczymy, by zmienić definicję gwałtu"

Wiele osób nie rozumie, dlaczego tańczymy. Taniec to symbol, który wyzwala energię i manifestuje to, że kobiety same decydują o swoim ciele. W tym roku tańczymy, by zmienić definicję gwałtu – gwałt jest wtedy, kiedy nie ma zgody –...