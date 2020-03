Jakimowicz o Grodzkim: Arogancki, bezczelny typ

Od kilku dni nie milkną echa wyjazdu Grodzkiego do Włoch. Marszałek był tam na urlopie mimo panującej epidemii koronawirusa. Polityk PO uważa, że nic wielkiego się nie stało. Grodzki zrobił sobie test na obecność wirusa. Wynik był negatywny.

– Mam 51 lat i pierwszy raz w życiu mam coś takiego, że czuję się naprawdę zaniepokojony – powiedział o sprawie Grodzkiego w programie "Jedziemy" w TVP Info Jarosław Jakimowicz.

– Jak widzę teraz pana marszałka Grodzkiego, ignoranta do potęgi entej, aroganckiego, bezczelnego typa, który po prostu u pani Olejnik opowiada takie historie, że ja to sobie dwa razy jeszcze dzisiaj słuchałem. Nie wierzę w to, co słyszę, nie wierzę w to, co widzę. Naprawdę – mówił aktor.

Według Jakimowicza marszałek Grodzki "myśli, że jest jak As z filmu Hydrozagadka: pojawia się i wszyscy robią to, co on chce".

Fake o TVN

Tomasz Grodzki był we wtorek wieczorem gościem "Kropki nad i". Monika Olejnik przepytała marszałka w sprawie wyjazdu do Włoch. W środę rano na Twitterze zaczął krążyć spreparowany wpis o tym, że Grodzki złożył w sprawie tego wywiadu skargę do TVN. Polityk wyjaśnił, że to fake i że ktoś się pod niego podszywa.