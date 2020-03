Szumowski: Za tydzień możemy mieć 1000 zarażonych

Szef resortu poinformował, że w czwartek rano potwierdzono kolejne przypadki zarażenia koronawirusem. W całej Polsce liczba chorych wzrosła do 44.

– Mamy 44 osoby w Polsce, także ten przyrost jest taki, jak się spodziewamy, no i będzie coraz więcej. Będziemy mieli prawdopodobnie niedługo 100 osób, a pewnie za tydzień, miejmy nadzieję trochę dłużej, będziemy dochodzili do takiej ilości osób zarażonych jak w innych krajach, czyli miejmy nadzieję do tysiąca, może trochę mniej – ocenił Szumowski.

Dopytywany, czy te 44 osoby chorujące w Polsce są z kwarantanny, minister odparł: – To są wszystko osoby, o których wiemy, że miały wysokie ryzyko zakażenia, w związku z tym na razie ten wzrost jest przewidywalny i w miarę kontrolowany.

Szumowski tłumaczył, że "jest kilkadziesiąt tysięcy testów w Polsce i cały czas spływają". – Dziennie możemy przerobić dwa tysiące testów – dodał.

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobą o nazwie COVID-19. Nowy patogen pojawił się w chińskim mieście Wuhan pod koniec ubiegłego roku. Wczoraj Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała koronawirusa za pandemię.