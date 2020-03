Kobieta chciała kupić za dużo papieru toaletowego. Sklep wezwał policję

Wbrew ograniczeniom wprowadzonym przez supermarkety, 54-letnia kobieta w Bergneustadt w Nadrenii Północnej-Westfalii usiłowała zmusić obsługę do sprzedania jej kilku opakowań papieru toaletowego. Sklep wezwał policję – informuje Deutsche Welle.

Jeden ze sklepów, aby zapobiec gromadzeniu prze niektórych zapasów, wprowadził ogranicznia dotyczące papieru toaletowego. Jedna paczka papieru na jedną osobę – taka zasada tam obowiązuje. Jednak 54-letnia klientka nie miała zamiaru się do niej zastosować. Gdy podjechała do kasy z wózkiem wypełnionym kilkoma paczkami, została poinformowana przez kasjerkę o wprowadzonych ograniczeniach oraz poproszona, by zredukowała zakupy do jednego opakowania, a resztę odłożyła na bok. Kobieta nie chciała się zastosować.

Obsługa sklepu wezwała policję. "Siedziała na taśmie kasowej i blokowała ruch klientów" – mówią policjanci cytowani przez agencję DPA. Policjantom nie udało się namówić klientki do zejścia z taśmy i zaprzestania protestu. Musieli użyć siły. Wedle policjantów kobieta "krzyczała, rzuciła się na podłogę, aż w końcu trzeba ją było zakuć w kajdanki i zanieść do radiowozu".

54-latka trafiła do aresztu i tam się uspokoiła. Została wypuszczona do domu – bez papieru toaletowego.