AP: 11,8 tys. amerykańskich żołnierzy opuści Niemcy. W tle przeniesienie części do Polski

Plan Pentagonu zakłada, że 11,8 tys. amerykańskich żołnierzy wyjedzie z Niemiec, z tego 5,4 tys. zostanie skierowanych do innych państw.

Jak podaje AP, operacja wycofywania wojsk ma rozpocząć się już "w ciągu miesięcy". Z blisko 12 tys. wycofywanych żołnierzy 6,4 wróci do USA, a 5,4 do innych państw. AP pisze, że sprawa jest "blisko powiązana z powiększeniem obecności wojskowej w Polsce, co jest zmianą długo wyczekiwaną przez Warszawę i polskiego prezydenta Andrzeja Dudę".

Informację o wycofaniu części wojsk amerykańskich z Niemiec prezydenta USA Donald Trump potwierdził w czerwcu. Pierwsze doniesienia o takiej decyzji pojawiły się na początku czerwca. "Wall Street Journal" podawał wówczas, że prezydent USA Donald Trump polecił zmniejszyć liczbę stacjonujących w Niemczech amerykańskich żołnierzy o 9,5 tys., do 25 tys. Później Reuters przekazał, że część z wycofywanych z Niemiec żołnierzy zostanie skierowana do Polski i do innych krajów sojuszniczych USA.

Rzecznik niemieckiego MSZ zaznaczył w czerwcu, że ścisła współpraca ze Stanami Zjednoczonymi w ramach NATO oraz z innymi partnerami Sojuszu Północnoatlantyckiego jest kluczowa dla bezpieczeństwa Niemiec.

