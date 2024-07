Mocny wynik TV Republika. "Sukces jest na wyciągnięcie ręki"

W piątek 21 czerwca, podczas przyspieszonego posiedzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zdecydowano w sprawie dwóch miejsc na ósmym multipleksie. Decyzją Rady, przyznano je Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza oraz telewizji wPolsce24, związanej z braćmi Karnowskimi. Nie przeszły z kolei wnioski węgierskiej firmy TV2 Média, która chciała uruchomić rozrywkowo-lifestylowy kanał PTV, a także należącej do Grupy MWE Networks spółki Polskie Media P.S.A., która zaproponowała kanał Polska24 do walki z fake newsami i dezinformacją.

TV Republika w telewizji naziemnej. Wyniki są zaskakujące

Telewizja Republika już od tygodnia dostępna jest na ósmym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej. Dzięki temu mocno poszerzył się jej zasięg naziemny.

"Przez pięć pierwszych pełnych dni nadawania na MUX-8, czyli do 13 do 17 lipca br. udział TV Republika w całym rynku wyniósł 4,22 proc., a średnia oglądalność wyniosła 207 tys. widzów. Dla porównania w analogicznym okresie tydzień wcześniej (od 6 do 10 lipca br.) udział stacji wyniósł 3,25 proc., a średnia widownia wynosiła 160 tys. osób" – czytamy na Wirtualnemedia.pl.

"Udział TV Republika w telewizji naziemnej w okresie od 6 do 10 lipca br. wyniósł 2,17 proc., a tydzień później wynosił już 4,06 proc. Jednak w górę poszedł też udział wśród widzów z telewizją kablową i satelitarną, gdzie wzrósł z 3,59 proc, do 4,27 proc. Tu zmian w zasięgu nie było" – dodano.

Skok oglądalności po zamachu na Trumpa

Analizując te wyniki, trzeba mieć na uwadze, że TV Republika relacjonowała w tym czasie zdarzenia po zamachu na byłego prezydenta USA, do którego doszło w miniony weekend na wiecu w Butler w Pensylwanii. Uwagę widzów przyciągnęła również sprawa byłego wiceministra Michała Romanowskiego.

Jak poinformował na platformie X szef wydawców stacji Jarosław Olechowski, TV Republika odnotowała w tym tygodniu jeden z najlepszych wyników – 5,51 proc.

"To jeden z najlepszych wyników w historii stacji. Po rozpoczęciu nadawania w naziemnej telewizji cyfrowej (MUX8 Kanał 51) szybko rośnie nasza widownia. Dystans do naszego głównego konkurenta @tvn24 stopniał do niespełna 1 punktu procentowego. SUKCES JEST NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI! Nie udałoby się tego osiągnąć bez Państwa wsparcia. To dzięki naszym Widzom możemy budować największą telewizję informacyjną w Polsce" – czytamy w jego wpisie.

"Przed nami kolejne kosztowne inwestycje, które musimy zrealizować żeby móc dostarczać Wam program na najwyższym poziomie merytorycznym i technicznym, walczyć o nowych Widzów i dalej wzmacniać Republikę" – dodał, prosząc o dalsze wsparcie.

