Zamach na Donalda Trumpa. Padły strzały

Do zamachu na byłego prezydenta i kandydata Republikanów na ten urząd doszło wieczorem 13 lipca w Pensylwanii. Podczas zorganizowanego tam wiecu Donald Trump mówił właśnie o swoim rywalu, ubiegającym się o reelekcję Joe Bidenie.

– A potem najgorszy prezydent w historii naszego kraju przejął władzę. I zobaczcie, co się stało. Prawdopodobnie 20 mln ludzi. I wiecie, to trochę stary wykres... ten wykres ma kilka miesięcy. A jeśli chcecie naprawdę zobaczyć coś tak smutnego, spójrzcie na to, co wydarzyło się nad... – mówił Trump. Chwilę później rozległy się strzały. Padło ich pięć.

twitter

Z informacji przekazanej przez prokuratora okręgowego wynika, że w wyniku strzelaniny na wiecu Donalda Trumpa zginęła jedna osoba. Prawdopodobnie jest to sprawca ataku.

Co z Donaldem Trumpem?

Sam polityk, jak można zobaczyć na nagraniach i zdjęciach, został raniony w okolicę ucha. Jego rzecznik Steven Cheung zapewnia jednak, że były prezydent "ma się dobrze".

– Prezydent Trump dziękuje organom ścigania i służbom ratunkowym za szybką akcję podczas tego haniebnego czynu. Ma się dobrze i jest badany w lokalnej placówce medycznej. Więcej szczegółów podamy wkrótce – poinformował w oświadczeniu.

twitter