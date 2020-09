"Powinien wziąć się do roboty". Mocne słowa polityka z Warszawy o Trzaskowskim

Polityk PiS był gościem na antenie Polskiego Radia 24. Zdaniem Lisieckiego awaria w "Czajce" pokazuje, że Rafał Trzaskowski nie radzi sobie z zarządzaniem stolicą.

– Rafał Trzaskowski powinien wziąć się do roboty. Warszawa jest warta tego, by włodarz takiego miasta wypruwał sobie żyły i solidnie pracował dla jego mieszkańców. Unikanie i przerzucanie odpowiedzialności do niczego dobrego nie prowadzi – stwierdził Lisiecki.

Poseł PiS odniósł się także do politycznych planów prezydenta stolicy, który zakłada swój ruch, a którego inauguracja została przesunięta z powodu awarii "Czajki". Zdaniem Lisieckiego, Trzaskowski nie posiada cech osobowości, które mogłyby uczynić z niego lidera opozycji.

– Cechy Rafała Trzaskowskiego nie pozwalają na to, by został liderem opozycji, a przynajmniej osobą decydującą. Twarzą opozycji mógłby być, ale ktoś prawdopodobnie musiałby nim kierować.– powiedział. Zasugerował także, że wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej powinien podać się do dymisji. – Jeżeli organy samorządowe nie radzą sobie z zarządzaniem miastem, to warto, by podały się do dymisji – powiedział.

Lisiecki skomentował także doniesienia niemieckiego dziennika "Die Welt", który twierdzi, że UE nie nałoży sankcji na Białoruś. Sankcje miałyby być odpowiedzią na brutalne działania policji wobec protestujących przeciwko Łukaszence Białorusinów. – nie dziwi mnie to szczególnie, bo Włochy, Francja i Niemcy może nie mają tyle interesów z prezydentem Białorusi, ale mają interesy z Władimirem Putinem – powiedział.

Czytaj także:

Prof. Simon: Przez takie kuriozalne sytuacje zaczyna rodzić się anarchiaCzytaj także:

Fake news Trzaskowskiego o Orlenie. Ratusz przeprasza, koncern żąda sprostowań