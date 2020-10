Johnson o pandemii: Będzie ciężko aż do świąt Bożego Narodzenia

– Muszę wam powiedzieć, z całkowitą szczerością, że będzie ciężko aż do świąt Bożego Narodzenia, może nawet dłużej – stwierdził Johnson. Powiedział jednak, że jest nadzieja, iż dzięki postępowi w zakresie szczepionek i testów przed Bożym Narodzeniem wszystko może się zmienić.

– Jeśli porozmawiacie z naukowcami, wszyscy są praktycznie zgodni co do tego, że do wiosny sprawy będą wyglądać diametralnie inaczej i będziemy w innym świecie, to jest normalny cykl takiej pandemii – stwierdził.

W sobotę wieczorem brytyjski rząd poinformował, że liczba zakażeń koronawirusem w Wielkiej Brytanii zwiększyła się o 12 872, choć część z tego to przypadki niezarejestrowane wcześniej, zaś liczba zgonów z powodu COVID-19 wzrosła o 49.

W efekcie łączna liczba wykrytych zakażeń wzrosła do 480 017, co jest 12. najwyższą liczbą na świecie i czwartą w Europie.

Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie w Wielkiej Brytanii 42 317, z czego 37 574 osób zmarło w Anglii, 2 530 – w Szkocji, 1 630 – w Walii, a 583 – w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie – za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

