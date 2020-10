"Paul, dostałeś Nagrodę Nobla". Nagranie z domofonu laureata hitem internetu

"Nie damy się terroryzować pieniędzmi. Non possumus". Mocna zapowiedź Kaczyńskiego: Będzie weto

"Jeśli groźby i szantaże będą utrzymane, to my będziemy twardo bronić żywotnego interesu Polski. Weto. Non possumus. I tak będziemy działać wobec każdego, kto będzie stosował wobec nas jakieś wymuszenia" – mówił wicepremier, szef PiS...