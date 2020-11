CNN: Są wstępne wyniki sekcji zwłok Diego Maradony

Maradona zmarł we własnym domu, po ataku serca. Na początku listopada trafił do szpitala. Przeszedł wtedy operację wycięcia krwiaka w mózgu. Do domu został wypuszczony dwa tygodnie temu. W środę wieczorem jego stan się gwałtownie pogorszył. Do jego rezydencji przyjechało kilka karetek, ale lekarzom nie udało się go uratować.

Rodzina sportowca zgodziła się na przeprowadzeni autopsji, w celu ustalania przyczyny śmierci.

Chociaż oficjalne wyniki sekcji zwłok nie zostały jeszcze podane, to jak informuje CNN, źródła w ministerstwie sprawiedliwości podają, że przyczyną śmierci był »ostry wtórny obrzęk płuc prowadzący do zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca«.

Maradona był uważany za jednego z największych piłkarzy w historii. Z reprezentacją Argentyny zdobył mistrzostwo świata na Mundialu w 1986 roku oraz wicemistrzostwo cztery lata później. Jako zawodnik SSC Napoli zdobył Puchar UEFA oraz dwa tytuły mistrza Włoch.

