Grozi nam całkowite zamknięcie? Rzecznik rządu nie ma dobrych informacji

Wczoraj Holandia niespodziewanie ogłosiła decyzję o twardym lockdownie, Niemcy zamykają kraj od jutra, nowe ograniczenia są też w Wielkiej Brytanii.

– Przez jakiś czas doszło do znacznego zmniejszenia liczby zachorowań, ale najbliższe dni pokażą czy nie zaczyna się III fala. Jeśli taka sytuacja byłaby widoczna, to oczywiście nie wykluczam, że obecne obostrzenia będą musiały być zaostrzone. W tej chwili takiej decyzji nie ma – mówił w tym kontekście rzecznik rządu Piotr Muller.

Odnosząc się do wysokiej, najwyższej po Hiszpanii, liczby zgonów w Polsce gość TVP 1 powiedział, że "ważna jest kontrola natlenienia krwi, stąd program pulsoksymetrów, co ma pokazać wyprzedzająco, które osoby powinny pilnie trafić do szpitala". – Od początku mówimy, że ze względu na epidemię system zdrowia na tym etapie jest na granicy wytrzymałości. Dlatego tak ważne są ograniczenia – dodawał.

Medycy niechętni do szczepień

Według "Dziennika Gazety Prawnej" wśród medyków, którzy już mogą się zapisywać na szczepienie przeciw COVID-19 niewielu jest chętnych, dotychczas zaledwie 10 proc.

– Jeśli lekarze nie chcą się szczepić, to co z pozostałymi – pytał Mullera prowadzący program Krzysztof Ziemiec. - Ważne są działania uświadamiające, działania, które pokazują jak działa szczepionka – ocenił polityk. – Przedstawione dane nie są pozytywne, ale jestem przekonany, że zarówno środowisko medyczne, jak i ogół obywateli przekona się do szczepień gdy dostaną informacje od autorytetów medycznych. Nie ukrywamy, że do akcji informacyjnej chcemy też zaangażować osoby znane, lubiane, które mają wpływ na to jak oceniane są rożne działania. Zakładam, że szczepienia będą mogły ruszyć od stycznia, kampania musi ruszyć jeszcze w tym roku – podkreślał.

