Zmarła była europosłanka SLD. Miller: Rodzinie "Beatki" składam wyrazy współczucia

"Zmarła legnicka parlamentarzystka Bronisława Kowalska. Przez wiele lat była cenioną nauczycielką i akademicką wykładowczynią" – podaje serwis legnica.naszemiasto.pl.

Polityk zmarła w wieku 65 lat, w wyniku zakażenia COVID-19.

Kowalska w latach 1993-2005 była posłanką, od maja 2004 r. pełniła mandat eurodeputowanej do Parlamentu Europejskiego V kadencji (należała do Partii Europejskich Socjalistów). W 2005 r. nie uzyskała reelekcji.

Od 1990 r. należała do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzała wojewódzkimi strukturami tej partii i należała do założycieli tej partii. W 1999 r. przystąpiła do Sojuszu Lewicy Demokratycznej – przypomina „Fakt”.

twitter