Rowerzysta kopnął 5-latkę, bo ta nie zeszła mu z drogi

Do incydentu doszło w lesie, w miejscowości Verviers, we wschodniej części Belgii. Zdarzenie zarejestrował ojciec 5-letniej dziewczynki, który filmował rodzinny spacer. Na nagraniu widać jak dziewczynka wraz z matką idą ścieżką, a z tyłu podjeżdża do nich rowerzysta.

Mężczyzna zadzwonił dzwonkiem, ponieważ 5-latka i jej matka zajmowały całą szerokość ścieżki. Kiedy rowerzysta próbował je minąć, a dziecko, które prawdopodobnie nie usłyszało dzwonka, nie ustąpiło mu miejsca, mężczyzna kopnął 5-latkę. Dziewczynka przewróciła się na ziemię, a rowerzysta odjechał.

Zszokowany ojciec dziewczynki próbował zatrzymać mężczyznę, ale nie udało mu się go zatrzymać.

List gończy za rowerzystą

Film na którym widać incydent upubliczniono w mediach społecznościowych, a policja wystawiła za rowerzystą list gończy. Mężczyzna szybko sam zgłosił się na policję.

61-latek wcześniej skontaktował się z rodziną 5-latki i próbował namówić rodziców dziecka do wycofana skargi, jednak ci odmówili.

Składając zeznania na policji, rowerzysta tłumaczył, że nie zauważył, że potrącił dziecko. Policja i prokuratura opierając się na nagraniu nie uwierzyła mu jednak i mężczyzna został zatrzymany na noc.

Śledztwo prowadzone jest w kierunku napaści i pobicia. Mężczyźnie grozi nawet rok więzienia.

