Atak nożownika we Frankfurcie nad Menem. Media: Sprawca to Polak

Do ataku we Frankfurcie nad Menem w Niemczech doszło we wtorek. Dziennik "Frankfurter Rundschau" podaje, że sprawca ataku to 42-letni Polak.

Do ataku doszło w pobliżu dworca głównego we Frankfurcie. Sprawca ataku używał noża, za pomocą którego ranił cztery osoby, w tym trzy ciężko. Ranni zostali przetransportowani do szpitala, a sprawcę aresztowano. Policja bada czy mężczyzna znał ofiary czy wybrał je przypadkowo. Dziennik "Frankfurter Rundschau" podał dzisiaj, że 42-latek to Polak mieszkający w Langen. Z relacji świadków wynika, ze mógł on

być pod wpływem narkotyków. "Frankfurter Rundschau" podaje też, że sprawca zostanie poddany badaniom psychiatrycznym.

