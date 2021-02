"Moje sztuka i życie są magnesami dla kontrowersji". Manson odpowiada na zarzuty ws. znęcania się

Pierwsza była Evan Rachel Wood. Wyjawiła, że muzyk przez lata ich związku miał znęcać się nad nią psychicznie i fizycznie. Aktorka była związana z kontrowersyjnym muzykiem do 2010 roku. Teraz wyznała za pośrednictwem Instagrama: "Jednego razu przyparł mnie do kąta w naszej sypialni i kazał mi kleknąć. Związał mi ręce i stopy. Kiedy byłam uwięziona, bił mnie po wrażliwych częściach ciała. Dla niego był to sposób na sprawdzenie mojej uległości i oddania. Ból był rozdzierający". Milczenie przerywają także inne kobiety, który twierdzą, że zostały skrzywdzone. Wśród nich jest modelka Ashley Lindsay Morgan oraz była osobista asystentka Mansona Ashley Waters.

Marylin Manson miał być agresywny, dopuszczać się przemocy i gwałtów, zmuszać do samookaleczeń w imię "paktu krwi", ciąć i przypalać. To także oskarżenia o groźby, więzienie kobiet, głodzenie ich oraz poniżanie.

Te oskarżenia już rzuciły cień na karierę Mansona. Został on oficjalnie usunięty ze swojej wytwórni, odwołano też emisje dwóch kolejnych telewizyjnych występów z jego udziałem.

W oficjalnym oświadczeniu muzyk odpiera zarzuty. Określił je jako "okropne zniekształcenie rzeczywistości": "Oczywiście, moja sztuka i moje życie od dawna są magnesami dla kontrowersji, ale najświeższe oskarżenia są okropnym zniekształceniem rzeczywistości. Moje intymne relacje zawsze były nawiązywane w za obopólną zgodą partnerów o tych samych upodobaniach i zapatrywaniach. Bez względu na to jak – i dlaczego – niektórzy chcą teraz zafałszować przeszłość, to właśnie taka jest prawda".

Senator stanu Kalifornia Susan Rubio chce, aby sprawą zajęło się FBI. Aktorka Evan Rachel Wood upubliczniła list, jaki napisała polityk: "Domniemane ofiary podały Marilyna Mansona, znanego również jako Brian Hugh Warner, jako sprawcę krzywd. Proszę, aby Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych natychmiast spotkał się z domniemanymi ofiarami i poprowadził dochodzenie w sprawie tych oskarżeń. Jako osoba, która przeżyła przemoc w rodzinie, a teraz opowiada się za ofiarami w roli ustawodawcy stanu Kalifornia, dzielę wspólną traumę wynikającą z emocjonalnej, psychologicznej i fizycznej kontroli ze strony sprawcy".

