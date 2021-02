Facebook blokuje media w Australii. To protest przeciw nowemu podatkowi

Rząd Australii chciał, aby giganci pokroju Facebooka czy Google płacili mediom za korzystanie z ich informacji. W ramach protestu Facebook z dnia na dzień usunął wszelkie treści informacyjne – w tym również te zagraniczne.

– Chcieliśmy przepisów, które zachęcałyby do współpracy między platformami cyfrowymi a wydawcami. Uchwalone przepisy dążą do karania Facebooka za publikowanie treści, o które nie prosił – ocenia Will Easton, dyrektor zarządzający australijskim i nowozelandzkim oddziałem koncernu.

Australijscy użytkownicy FB wchodząc na serwis widzą de facto biały ekran. Nie mają możliwości nawet sprawdzenia pogody.

"Odcięcie dostępu do ważnych informacji całemu krajowi w środku nocy jest nie do przyjęcia" – przekonuje Human Rights Watch.

Australijscy politycy nie kryją oburzenia. "Niebywałe, nie do wiary, cóż za arogancja" – napisał polityk opozycji Madeleine King. Zwraca on uwagę, że FB zdecydowało się na tak drastyczny krok w momencie, gdy trwa sezon pożarów buszu.

Oburzenia nie kryją również organizacje pozarządowe. Szefowa australijskiego banku żywności podkreśla, że działania Facebooka są niezwykle lekkomyślne i szkodliwe.. „To nie do zaakceptowania. Potrzeba zagwarantowania żywności nigdy nie była większa, niż podczas pandemii. Każda godzina ma znaczenie, gdy nie ma się dostępu do jedzenia” – stwierdziła.





Czytaj też:

"Washington Post" pisze o Lempart i proteście mediów. Wzywa Bidena do działaniaCzytaj też:

Prof. Dudek: To nie repolonizacja tylko nacjonalizacja mediów