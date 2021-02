Sejm za prezydencką nowelizacją ustawy o SN

Prezydencka nowela zakłada także wprowadzenie zmian w procedurze wyboru prezesów Sądu Najwyższego.

Za uchwaleniem propozycji Andrzeja Dudy opowiedziało się 253 posłów, 197 było przeciw, zaś pięciu wstrzymało się od głosu. Nowelizację poparli wszyscy obecni podczas głosowania posłowie klubu PiS. Co ciekawe, "za" zagłosowało także dziewięciu posłów Koalicji Obywatelskiej, jedna posłanka Lewicy, a także dwóch posłów Koalicji Polskiej. Ustawę, poza jednym posłem, poparło całe koło Konfederacji.

Zastrzeżenia odnośnie do głosowania złożył już jeden z posłów KO. Michał Szczerba oświadczył, że nie chciał poprzeć ustawy.

Prezydenckie zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym

O inicjatywie legislacyjnej Andrzeja Dudy informowała w połowie lutego prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Zwracała ona wówczas uwagę, że „obecnie ustawa przewiduje 3-letni termin do wniesienia skargi nadzwyczajnej od prawomocnych orzeczeń, które uprawomocniły się po wejściu w życie konstytucji z 1997 roku”.

– Zgodnie z informacjami, które Kancelaria Prezydenta posiada, do podmiotów uprawnionych – w szczególności do Prokuratora Generalnego, ale też do Rzecznika Praw Obywatelskich – ciągle kierowane są wnioski o wystąpienie ze skargą nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Są też sprawy w toku, więc wydaje się zasadne, by ten termin został wydłużony z trzech lat do pięciu – tłumaczyła.

Prezydencka minister oświadczyła wówczas, że jest to także podyktowane sytuacją epidemiczną. – To jest podstawowy cel ustawy – powiedziała.

Wśród propozycji Andrzeja Dudy znalazły się też wydłużenie kadencji ławników Sądu Najwyższego o rok, a także doprecyzowuje kwestie tworzenia akt sprawy w Sądzie Najwyższym, ich digitalizacji i archiwizacji.

