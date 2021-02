Kasprzyk: Ducha narodu i wolności zabić nie można

W poniedziałek przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który obchodzimy już po raz jedenasty. Data 1 marca nawiązuje do wydarzeń z 1951 r., kiedy to w więzieniu mokotowskim wykonano karę śmierci na członkach IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce.

"Przenieśli sztandar niepodległości we współczesność"

W przededniu tego święta o Żołnierzach Niezłomnych mówił na antenie Polskiego Radia 24 Jan Józef Kasprzyk. W rozmowie z Tadeuszem Płużańskim szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podkreślał, iż "musimy oddać hołd tym wszystkim, dzięki którym jesteśmy wolni i tej grupie wielu pokoleń, która walczyła o honor, o wolność, o niepodległość Polski po II wojnie światowej z komunistycznym najeźdźcą". – To ci którzy przenieśli sztandar niepodległości we współczesność – wskazał Kasprzyk, tłumacząc, iż słusznie oni zdiagnozowali, że w roku 1945 nie przychodzi wyzwolenie, a kolejna niewola.

– Społeczeństwo, które walczy, nie da się zbolszewizować. Myśmy udowadniali jako naród, że nie chcemy być zbolszewizowani. Żołnierze Niezłomni podjęli walkę, wywodząc ją z umiłowania wolności – mówił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

"Pokazali, że ducha narodu i ducha wolności zabić nie można"

Kasprzyk podkreślał, że Żołnierze Wyklęci przez blisko dwadzieścia lat bronili Polski przed utratą suwerenności i przed sowietyzacją. – Bronili polską wieś przed kolektywizacją, czyli przed wszystkimi pomysłami ze Wschodu, które miały na celu wprost włączenie nas do bloku państw sowieckich – dodawał.

– Walcząc w tym najdłużej trwającym w dziejach Rzeczypospolitej powstaniu, jakim było powstanie antykomunistyczne, pokazali, że ducha narodu i ducha wolności zabić nie można i zabić się nie da – podkreślał Jan Kasprzyk.

