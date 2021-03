"Znawca końcówek". Marian Kowalski zaskoczył teorią nt. homoseksualizmu

Marian Kowalski był gościem popołudniowej audycji Polskiego Radia 24. W rozmowie z dziennikarzem rozgłośni były kandydat na prezydenta poruszył temat coraz większej aktywności ruchów lewicowych.

"Homoseksualizm ma końcówkę "izm" jak komunizm czy nazizm"

– Trwa taka lewacka moda na to, że jak coś jest normalne, to jest nienormalne. Czekam aż do profesorów nie będzie można zwracać się "profesorze". Po co go wyróżniać, skoro ci, którzy profesorami nie są, mogliby poczuć się wykluczeni? – mówił gość Polskiego Radia 24.

W pewnym momencie rozmowy Kowalski postanowił pokusić się o udowodnienie, że homoseksualizm jest ideologią. – Homoseksualizm ma końcówkę "-izm" jak komunizm czy nazizm. Wobec tego homoseksualizm okazuje się być ideologią, chociaż twierdzą, że LGBT itp. to żadna ideologia – tłumaczył. Jak podkreślił, próbuje się tylnymi drzwiami wprowadzić "barwy ochronne", ale to nie się uda.

"Kowalski – znawca końcówek"

Teoria Mariana Kowalskiego rozbawiła internautów. "Marian Kowalski - znawca końcówek" – napisał jeden z użytkowników Twittera. Kolejny z internautów sięgnął po inne słowo mające końcówkę "-izm". "Precz z ideologią heteroseksualizmu!" – napisał. "Ależ to jest potężny myśliciel. Tytan intelektu i maszynki do golenia" – skomentował kąśliwie kolejny użytkownik Twittera.

Do argumentów Kowalskiego odniosła się także posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka. "Hm, a metabolizm...? Czasem bywa, że ktoś goni w piętkę..:)" – napisała na Twitterze. "Tu wystąpił debilizm" – ocenił z kolei dziennikarz Marcin Dobski.

