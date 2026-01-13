"Prymitywne i kłamliwe słowa". Kierwiński pozywa Wojciechowską van Heukelom

"Tak jak zapowiedziałem pozew przeciw niejakiej Wojciechowskiej van Heukelom złożony. Odpowie za swoje prymitywne i kłamliwe wypowiedzi" — napisał polityk w serwisie X.

Sprawa dotyczy komentarza w sprawie gwałtu w policji

Sprawa ma swój początek w wypowiedziach posłanki na antenie Telewizji Republika, gdzie komentowała głośny skandal w jednym z oddziałów prewencji stołecznej policji w Piasecznie pod Warszawą. Media informowały, że Sąd Rejonowy w Piasecznie aresztował na trzy miesiące jednego z przełożonych oddziału prewencji. Mężczyzna usłyszał zarzuty zgwałcenia młodej policjantki oraz zmuszenia jej do poddania się tzw. innej czynności seksualnej. Do zdarzenia miało dojść w nocy 3 stycznia na terenie jednostki, gdzie przebywali m.in. funkcjonariusze odbywający szkolenia.

W programie Telewizji Republika Wojciechowska van Heukelom zasugerowała, że resort próbował ukryć sprawę. – Wszystko wskazuje, że MSWiA próbowało ukryć tę sprawę i gdyby nie dziennikarze, pewnie do dzisiaj byśmy się o tym nie dowiedzieli. Po raz kolejny dziennikarze okazują się bardziej skuteczni od organów państwa – mówiła posłanka.

W tle alkohol i sprawa sprzed kilkunastu miesięcy

Padły też słowa uderzające bezpośrednio w szefa MSWiA. – Dla mnie jest to dowód, że ryba psuje się od głowy. Fakt, że pijany dowódca jednego z oddziałów prewencyjnych zgwałcił stażystkę (...) jest niewyobrażalny, ale z drugiej strony – skoro szef MSWiA może pod wpływem alkoholu występować publicznie i potem się mówi, że miał pogłos albo nie miał pogłosu i to wszystko uchodzi mu bezkarnie, to trudno się dziwić, że w podległej mu instytucji ludzie w ten sam sposób się zachowują – stwierdziła.

Posłanka nawiązała do kontrowersji wokół wystąpienia Marcina Kierwińskiego podczas obchodów Dnia Strażaka 4 maja 2024 r., gdy uwagę komentatorów zwróciła nietypowa wymowa ministra. Pojawiały się wówczas spekulacje dotyczące jego stanu trzeźwości, czemu Kierwiński zaprzeczał. – Był straszny pogłos na tych uroczystościach i coś zdarzyło się z mikrofonem – tłumaczył.

Jeszcze przed złożeniem pozwu Kierwiński zapowiadał, że nie zamierza odpuścić sprawy. "Niejaka Wojciechowska van Heukelom za swoje prymitywne i kłamliwe słowa może spodziewać się pozwu. Naruszyła moje dobra osobiste i odpowie za to. Nie odpuszczę" — napisał w serwisie X. We wtorek minister potwierdził, że pozew trafił do sądu. Zasugerował też, że kluczowa może okazać się kwestia immunitetu poselskiego. "Ciekawe czy sama zrzeknie się immunitetu czy Sejm jak wszystkim PiS-owskim »bohaterom« będzie musiał go uchylić" – dodał.

