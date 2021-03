"Do Rzeczy" najbardziej opiniotwórczym tygodnikiem w lutym

Według raportu "Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce" z lutego 2021 roku, który przygotował Instytut Monitorowania Mediów (IMM), najczęściej cytowanym tygodnikiem było "Do Rzeczy" z wynikiem 332 powołań w innych tytułach mediowych wobec 280 w styczniu. "Do Rzeczy" to również wg raportu IMM najbardziej opiniotwórczy tygodnik 2020 roku.

Drugie miejsce w lutym zajął "Wprost" z 234 wskazaniami. Podium zamyka "Newsweek" z wynikiem 180 powołań.

W zestawieniu ujęto jeszcze magazyn "Viva" z cytowalnością na poziomie 160 oraz tygodnik "Sieci" (134).

Najbardziej opiniotwórcze tytuły prasowe

"Do Rzeczy" znalazło się również w pierwszej dziesiątce najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych w lutym, osiągając w tym rankingu 332 cytowania. Pierwsza jest "Gazeta Wyborcza" (2537), druga "Rzeczpospolita" (2225), a trzeci "Dziennik Gazeta Prawna" (1709). Dalsze miejsce zajęły takie tytuły jak: "Super Express" (1668), "Fakt" (1003), "Forbes" (896), "Puls Biznesu" (461), "Perspektywy" (404) i "Przegląd Sportowy" (348).

Analizę częstotliwości cytowań poszczególnych mediów przez inne media przeprowadzono na podstawie 48 166 przekazów pochodzących z monitoringu prasy, radia i telewizji, oraz portali internetowych, w których pojawiały się nazwy mediów prasowych; serwisów internetowych; stacji radiowych i telewizyjnych lub tytuły ich programów. Badanie dotyczy okresu 1-28 lutego 2021 roku.

