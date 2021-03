Kanał Sueski odblokowany. Kontenerowiec zepchnięty z mielizny

Informację o ściągnięciu kontenerowca z mielizny po wielodniowej blokadzie przekazała na Twitterze po godzinie 5 polskiego czasu morska agencja transportowa Inchcape Shipping. Jak dodano, statek został przywrócony do stanu pływającego i jest w trakcie zabezpieczania.

Przypomnijmy, że transportujący towary na trasie Azja-Europa 400-metrowy kontenerowiec Ever Given w ubiegły wtorek obrócił się bokiem i osiadł na mieliźnie w jednopasmowym odcinku Kanału Sueskiego. Stało się to w pobliżu Suzezu, ok. 6 km od południowego wejścia kanału.

Kluczowa droga morska

Od tego czasu władze zarządzające kanałem nie były w stanie usunąć statku, a ruch przez ten szlak wodny - wyceniany na ponad 9 mld dol. dziennie - został wstrzymany, co jeszcze bardziej zakłóciło globalną żeglugę, już i tak nadwyrężoną przez pandemię koronawirusa – wskazuje AP.

Zablokowanie Kanału Sueskiego było o tyle istotne, że to właśnie tą drogą przepływa blisko 10 proc. światowego handlu. Ten morski szlak ma szczególne znaczenie dla transportu ropy naftowej, gazu i paliw między Azją i Europą. Prawie tygodniowa blokada tej drogi odbiła się na cenach ropy na całym świecie.

W sprawie blokady Kanału Sueskiego toczy się obecnie śledztwo. Jak przekazał w sobotę szef Zarządu Kanału, silny wiatr nie był prawdopodobnie jedyną przyczyną osiąścia na mieliźnie statku. Nie wykluczył on błędu technicznego lub podjęcia błędnej decyzji przez załogę kontenerowca.

Kontenerowiec Ever Given, pływający pod banderą Panamy, jest własnością japońskiej firmy Shoei Kisen.