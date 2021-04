Sakiewicz: To może być wizerunkowa klapa dla PiS

Tomasz Sakiewicz był w czwartek jednym z gości Polskiego Radia 24. W audycji redaktor naczelny "Gazety Polskiej" komentował sytuację w Zjednoczonej Prawicy.

"Czy ten Sejm jest rzeczywiście zdolny do uchwalenia ważnych ustaw?"

Publicysta zwrócił uwagę, że Jarosław Kaczyński dużo bardziej zadecydowanie się wypowiada o tych podziałach w koalicji rządzącej, niż wcześniej. – Istnieje kres możliwości. Ten kres zostały wyznaczony: wygrywanie istotnych głosowań – podkreślił.

– Ciekawe będą głosowania nad Funduszem Odbudowy i mogą mieć charakter rozstrzygający: czy ten Sejm jest rzeczywiście zdolny do uchwalenia ważnych ustaw? – wskazał Tomasz Sakiewicz. Przypomnijmy, że swój sprzeciw wobec ustaleń grudniowego szczytu Rady Europejskiej od początku deklaruje Solidarna Polska. Ugrupowanie Zbigniewa Ziobry zapowiedziało, że nie poprze Funduszu w sejmowym głosowaniu.

Odnosząc się do sytuacji w koalicji rządzącej redaktor naczelny "Gazety Polskiej" nawiązał też do przedterminowych wyborach na prezydenta Rzeszowa. – Przegrana w Rzeszowie kandydata prawicy może być wizerunkową klapą dla PiS. Dla samej opozycji może to być wiatr w żagle, ale nie dociągnie on do najbliższych wyborów, chyba, że byłyby przedterminowe – stwierdził.

PiS przegrywa głosowania w Sejmie

Przypomnijmy, że ledwie dwa dni temu Prawo i Sprawiedliwość przegrało w Sejmie dwa głosowania. Dotyczyły one ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Nie była to jednak pierwsza tego rodzaju sytuacja w ostatnim czasie. Pod koniec lutego dzięki głosom Solidarnej Polski w Sejmie przyjęto wniosek opozycji ws. przekazania przez ministra kultury Piotra Glińskiego na temat środków przyznanych z Funduszu Wsparcia Artystów.

