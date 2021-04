Poseł Porozumienia ostro o Pawłowicz. Ma dla niej radę

Nie cichną echa wpisu Krystyny Pawłowicz na temat sytuacji w szkole w Podkowie Leśnej. O komentarz do sprawy poproszony został w czwartek w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Porozumienia Michał Wypij.

"To było straszne i może być opłakane w skutkach"

– Taki atak na dziecko jest czymś bardzo przykrym, to jest sytuacja trudna, która wymaga wrażliwości, tej zabrakło pani Krystynie Pawłowicz – ocenił gość Michała Wróblewskiego. Poseł wyraził pogląd, że byłoby dla niej lepiej, "gdyby wyłączyła social media, nie odzywała się i skupiła na pracy w Trybunale Konstytucyjnym".

Zapytany, czy Krystyna Pawłowicz wciąż powinna być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, Michał Wypij odparł: "nie mamy żadnej mocy, żeby ją odwołać". – Wczorajsze wystąpienie było straszne, może być opłakane w skutkach dla tego dziecka i rodziny – stwierdził.

Poseł Porozumienia ocenił, że osoby, które w ten sposób odnoszą się do dzieci, w jego odczuciu, jako ojca, dyskwalifikuje je w funkcjonowaniu w dyskursie publicznym. Jak podkreślił, byłoby lepiej dla wszystkich, gdyby Pawłowicz skupiła się na pracy w TK.

Burza po wpisie Pawłowicz

Była posłanka PiS, a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego napisała na Twitterze, że nauczyciele szkoły podstawowej w Podkowie Leśnej mieli zostać "zobowiązani" do zwracania się do transpłciowej 10-letniej uczennicy imieniem żeńskim, a nie męskim, które widnieje w aktach stanu cywilnego.

"Dyr. Szkoły Samorząd. im. Boh. W-wy w Podkowie Leśnej, ul.Jana Pawła II,Agnieszka HEIN doprowadziła do podjęcia przez Radę Pedagog.uchwały ZOBOWIĄZUJĄCEJ nauczycieli,by zwracali się do 10-letniego ucznia,CHŁOPCA per AGNIESZKA, jak chcieli rodzice. Dane aktów stanu cywil. zlekceważono" – napisała sędzia Pawłowicz.

Jej wpis skomentował burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński. "Obrzydliwy tweet, uderzający w dobro dziecka naszej szkoły i dyrektorki" – oświadczył na Facebooku. Dodał, że w szkole odbyła się kontrola z kuratorium "narzucona z góry".

Sprawa będzie miała swój dalszy ciąg, ponieważ przyjrzy się jej Zespół ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak dowiedziała się Interia, tematem zajmie się dyrektor tego zespołu Magdalena Kuruś, która na razie bazuje na doniesieniach medialnych, choć nie ukrywa, że rozszerzy swoje działania.

