"Zaskakujący sojusz". Turcja wspiera Ukrainę

Jeżeli doszłoby do wojny między Rosją a Ukrainą, to byłaby ona rozstrzygnięta już w chwili wybuchu – stwierdza w najnowszym wydaniu niemiecki tygodnik "Die Zeit", wskazując na ogromną przewagę militarną mocarstwa atomowego Rosji nad swoim sąsiadem.

Autor tekstu Michalem Thumann wskazuje na dość bierną postawę Zachodu. Tygodnik przypomina, że nowy prezydent USA Joe Biden miesiącami kazał czekać Zełenskiemu na rozmowę, a Biały Dom sygnalizował, że Zełenski musi najpierw wdrożyć pilne reformy przeciwko korupcji. "Ale to nie reformy, a rosyjskie wrogie działania skłoniły Bidena do tego, by zadzwonić do Zełenskiego na początku kwietnia. Zapewnił go o nieograniczonym wsparciu dla terytorialnej integralności Ukrainy, ale nie powiedział, jak dokładnie chce ją wspierać" – zauważa "Die Zeit".

Przywódca Turcji przybywa z odsieczą

"Niespodziewanie najbardziej interesujące oferty dla Ukrainy nadchodzą aktualnie z południa" – zauważa tygodnik. W połowie kwietnia Zełenski poleciał do Stambułu, gdzie prezydent Recep Tayyip Erdogan potępił aneksję Krymu przez Rosję.

CCałkowicie otwarcie popiera on przystąpienie Ukrainy do NATO – bardziej empatycznie i zdecydowanie niż Europejczycy. Erdogan nie denerwuje też Zełenskiego reformami przeciwko korupcji, bo o tym on sam nie lubi słuchać" – pisze „Die Zeit”. Thumann dodaje, że Ukraina z kolei odesłała Ankarze tureckich opozycjonistów, którzy uciekli z kraju.

Ukraińska wiceminister spraw zagranicznych Olha Stefaniszyna mówi "Die Zeit", że Turcja stała się bardzo wiarygodnym strategicznym partnerem dla Ukrainy. "Zamierzamy zawrzeć umowę o wolnym handlu, ale przede wszystkim nasze przemysły zbrojeniowe i obronne pogłębiły współpracę". – dodaje Stefaniszyna.

