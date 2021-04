Rosja kończy ćwiczenia wojskowe przy granicy z Ukrainą

Na Krymie oraz wschodzie Ukrainy w ostatnich dniach miała miejsce największa koncentracja rosyjskich wojsk od 2014 roku. Zdaniem strony ukraińskiej Rosjanie zgromadzili przy granicy ok. 50 tysięcy żołnierzy i ciężki sprzęt, jednak w najbliższych dniach ta liczba może zwiększyć się nawet do 120 tysięcy. Ponad tydzień temu w Paryżu doszło do spotkania prezydenta Ukrainy Włodymyra Zełeńskiego z Emmanuelem Macronem i Angelą Merkel w ramach tak zwanego "formatu normandzkiego". Tematem spotkania była agresywna postawa Federacji Rosji na wschodzie Ukrainy. Europejscy przywódcy wezwali Władimira Putina do wycofania swoich wojsk z ukraińskiej granicy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski alarmował , że "rosyjska interwencja jest bardzo prawdopodobna i może do niej dojść każdego dnia".

"Cel osiągnięty"

Teraz Rosjanie poinformowali o zakończeniu manewrów. Oddziały wojskowe otrzymały rozkaz powrotu do stałych punktów rozmieszczenia. Żołnierze mają powrócić do baz do końca miesiąca.

Szojgu polecił Sztabowi Generalnemu dowódcom oddziałów okręgów wojskowych i wojsk powietrznodesantowych "zaplanować i rozpocząć powrót wojsk do stałych miejsc rozmieszczenia od 23 kwietnia, przeprowadzić szczegółową analizę i podsumować wyniki inspekcji wojsk z zaskoczenia".

Minister podkreślił, że "wszystkie założone cele zostały osiągnięte". – Żołnierze wykazali się zdolnością do zapewnienia obrony kraju – stwierdził.

Obóz wojskowy na Krymie

"Der Spiegel" donosi, że na Krymie powstał ogromy rosyjski obóz wojskowy. Niemiecki tygodnik przedstawia dowody koncentracji rosyjskich wojsk na terenie anektowanego Krymu. Na fotografiach satelitarnych opublikowanych w miniony weekend widać powstały w niecały miesiąc obóz wojskowy.

Zdjęcia opublikowane przez "Der Spiegel" pokazują, jak zmienił się teren ok. 30 kilometrów od wsi Mrfiwka między 15 marca a 13 kwietnia tego roku. Wskazują one, że w tym czasie doszło do zgromadzenia i przygotowania zaplecza logistycznego dla ponad 1000 pojazdów. Nie jest to jedyna tego typu baza powstała w ostatnim czasie. W zeszłym tygodniu dziennikarze z zespołu CITeam odkryli podobną infrastrukturę pod Woroneżem.

