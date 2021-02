Następna wojna na Ukrainie?

Wiele wskazuje na to, że za kilka miesięcy może dojść do eskalacji konfliktu w Donbasie. Przyczyną może być uznanie przez Ukrainę, że jest ona zdolna do odzyskania kontroli nad terenami utraconymi w 2014 r. po rewolucji na Majdanie według podobnego scenariusza, jak to nastąpiło niedawno w odniesieniu do odbicia części Górskiego Karabachu przez Azerbejdżan. Problem w tym, że jest to założenie całkowicie fałszywe i oparte na błędnej ocenie tego, co w istocie stało się na południowym Kaukazie. W szczególności niebezpieczna w tym kontekście jest narracja, forsowana również w Polsce przez lobby turkofilskie, głosząca, że Rosja jest w tej rozgrywce przegrana, a Turcja reprezentuje jakoby interesy szeroko rozumianego Zachodu, rzekomo blokując rosyjski ekspansjonizm.

To, co Rosji najbardziej zagraża w obszarze postsowieckim, to poszerzanie strefy wolności, co ściśle wiąże się ze wzrostem wpływów szeroko rozumianego Zachodu jako jądra świata demokratycznego. Chodzi tu w szczególności o USA oraz Europę. Warto przy tym pamiętać, że choć między Polską a niektórymi innymi krajami występują rozbieżności dotyczące rozumienia wolności i demokracji, to nie ulega wątpliwości, że jesteśmy częścią demokratycznego świata zachodniego, do którego nie należą natomiast ani Rosja, ani Turcja, ani Azerbejdżan.