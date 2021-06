"Kiedy piszemy o osobach LGBT+, osobach niebiałych...". Portal Agory tworzy funkcję koordynatora treści dot. różnorodności

Jak informuje portal Wirtualnemedia.pl, od 1 lipca nowo utworzoną funkcję obejmie związana z serwisem Gazeta.pl od 8 lat Wiktoria Beczek. Czym konkretnie będzie się zajmować? Jak czytamy, ma zapewniać dziennikarzom i wydawcom doradztwo i wsparcie, przez co będzie miała wpływ na publikowane w serwisach treści.

Beczek będzie również odpowiadać za "tworzenie ważnych tekstów o tematyce równościowej" oraz komentowanie bieżących wydarzeń. Wśród jej obowiązków będzie przygotowywanie szkoleń i poradników dla pracowników serwisu. Ma też dbać o realizację deklaracji redakcyjnej portalu i koordynację jego akcji równościowych.

"Media powinny być nośnikiem zmian"

Sama przyszła koordynatorka treści dotyczących różnorodności i inkluzywności serwisu Gazeta.pl przekonuje, że media "powinny być nośnikiem zmian". Jak podkreśla, w jej ocenie, "polskie redakcje nie zawsze chcą nadążyć za zmianą, która następuje obecnie na świecie".

Beczek narzeka, że w polskich mediach wciąż można trafić na "określenia archaiczne", które są "obraźliwe wobec osób z grup doświadczających wykluczenia". Zwraca uwagę, że artykuły zawierają nie tylko informację, ale i narrację.

"Pisać, aby nie sprawiać bólu"

– W Gazeta.pl chcemy pokazywać, że można pisać inaczej – tak, by nie sprawiać bólu tym, o których piszemy i aby wzmacniać głosy dotąd niedostrzegane, wypychane poza dyskurs. Inkluzywny język to widzialność. Kiedy mówimy i piszemy o osobach z niepełnosprawnościami, osobach LGBT+, osobach niebiałych, uchodźcach, kobietach i osobach mogących zajść w ciążę, pokazujemy, że ich doświadczenia są ważne. Ich, ale i nasze, bo sami też należymy przecież do wielu z tych grup – tłumaczy Wiktoria Beczek.

Przypomnijmy, że Gazeta.pl to portal informacyjny należący do spółki Agora SA., powiązany z "Gazetą Wyborczą".

