Reparacje wojenne. Wiceminister: Kwoty sięgają biliona złotych

Na antenie Radia Wrocław polityk zapewniał, że temat reparacji wojennych "musi powrócić". Zaznaczył jednocześnie, że wszystko w polityce powinno znaleźć się na agendzie "we właściwym czasie".

– Specjalna komisja sejmowa, która się tym tematem zajmuje u przygotowuje taką profesjonalną, pełną dokumentację na temat tego jakie były straty materialne Polski w wyniku wszczętej przez Niemców II wojny światowej, finalizuje swoją pracę – zapewniał wiceminister.

Przedstawiciel partii rządzącej podał też konkretną kwotę, na jaką szacowane są polskie straty. –to są kwoty sięgające biliona złotych. Te szacunki strat. Wiemy też, że Niemcy w różny sposób rozliczając się z pokrzywdzonymi krajami po wojnie płacąc różnego rodzaju odszkodowania, to do Polski z tych sumarycznych odszkodowań, które Niemcy wypłacali, trafiło mniej więcej 1 procent tych sum – powiedział.

Sellin: w tej dekadzie chcemy doścignąć Zachód

Wiceminister poinformował, że celem jaki stawiają sobie rządzący na trzecią dekadę XXI wieku jest ekonomiczne doścignięcie krajów Zachodu przez Polskę. – Mamy taką szansę. Wiem, że to brzmi fantastycznie, ale taka jest prawda. Wszystkie wskaźniki, również takie twarde ekonomiczne, wskazują że to jest możliwe. My dzisiaj mamy około 77-procentowy poziom zamożności w stosunku do średniej w Unii Europejskiej i naprawdę ta dekada, jeżeli byłaby dobrze wykorzystana, może nas do takiej sytuacji doprowadzić – przekonywał.

Jarosał Sellin podkreślał rolę, jaki Polski Ład miałby odegrać w realizacji tego celu i zaapelował, aby wyborcy popierali tych polityków, którzy udowodnili już, że potrafią zrealizować swój program wyborczy.

Czytaj też:

Prezydent Duda: Jestem przekonany, że zrealizujemy to dziełoCzytaj też:

Morawiecki o zniszczeniu Pałacu Saskiego: To był zaplanowany akt dzikiego barbarzyństwa