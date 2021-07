Fogiel o odbudowie Pałacu Saskiego. A co z Pałacem Kultury?

W Programie pierwszym Polskiego Radia polityk odniósł się do planów odbudowy Pałacu Saskiego. – Słyszę z ust opozycji, że to niepotrzebna inwestycja, czy nawet fałszowanie historii. Warto, żeby się zastanowili, czy Zamek Królewski to też zafałszowana historia –powiedział.

Fogiel zdradził również, że nie jest "największym fanem" Pałacu Kultury. – Tak samo jak zniknęła cerkiew po zakończeniu zaborów, która była takim symbolem carskich czasów, Pałac Kultury nam pozostał, który jest takim samym symbolem czasów Stalinowskich, i ja osobiście bym się nie zmartwił, gdyby panorama Warszawy była od niego wolna – stwierdził.

Powrót do większości Sejmowej

– To minimalna większość, tu chodzi raczej o symbolikę – odniósł się do powrotu Arkadiusza Czartoryskiego do Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Radosław Fogiel zaznaczył, że nie wyklucza kolejnych transferów do swojego ugrupowania, jednak nie wskazuje na żadne konkretne nazwiska. – Poza PiSem również są posłowie, którzy myślą propaństwowo i głosują wraz z nami, więc jesteśmy spokojni. Rozmawiamy z kolegami z Sejmu, nasze drzwi są otwarte – zapowiedział.

Co z uchwałą sanacyjną?

– Naszym celem jest to, żeby nie dochodziło do sytuacji bulwersujących. Składamy Polakom pewne zobowiązania i jeżeli dzieje się coś, co nie powinno, to sanację tej sytuacji jest naszym zobowiązaniem – Mówił Fogiel odnosząc się do "antynepotycznej" uchwały jego partii.



Przedstawiciel partii rządzącej zaapelował także do opozycji o podjęcie analogicznych działań mających na celu walkę z nepotyzmem w strukturach spółek samorządowych.

Czytaj też:

Reparacje wojenne. Wiceminister: Kwoty sięgają biliona złotychCzytaj też:

Prezydent Duda: Jestem przekonany, że zrealizujemy to dzieło