"Kocham Cię Braciszku". Znamy przyczynę śmierci trenera gwiazd

W wieku zaledwie 32-lat zmarł Jacek Kramek. Smutna informacja o jego śmierci pojawiła się na jego instagramowym profilu w poniedziałek wieczorem. Doniesienia na ten temat potwierdziła na Instagramie również jego siostra, która pod wspólnym zdjęciem napisała krótko: "do zobaczenia braciszku".

Nowe informacje

Teraz Marianna Kramek przekazała więcej informacji. Kobieta nie ukrywa, że śmierć brata to dla niej ogromna tragedia.

"Jak pewnie część z Was już wie,okrutne przeznaczenie zabrało mojego najukochańszego brata Jacka z tego świata. Jacek zmarł 19.07.2021, nie dał rady wygrać walki z okropnym udarem. Bardzo Cię kocham braciszku… całym sercem ❤️" – napisała na Instagramie pod wspólnym zdjęciem.

Podała też szczegóły dotyczące pogrzebu: "Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek 26.07.2021 o godz 11:30 w sali B w Domu Przedpogrzebowym w Warszawie ul. Wóycickiego (cmentarz północny - brama główna przy dzwonnicy). Następnie odprowadzenie do grobu na Cmentarzu Komunalnym w Kiełpinie (Łomianki) przy ul. Cienistej 20. Zapraszamy wszystkich. którzy chcą pożegnać Jacka razem z nami".

Gwiazdy żegnają kolegę

Trener personalny i sportowiec współpracował z wieloma znanymi osobistościami, które pożegnały go w swoich mediach społecznościowych.

Był związany m.in. z założonym przez Annę Lewandowską Healthy Center by Ann. "W dniu wczorajszym odszedł od nas nasz Kolega, Trener, cudowny i kochany człowiek. Jacuś na zawsze zostaniesz w naszych sercach. Dziękujemy Ci za Twój uśmiech, energię i radość, którą każdego dnia przynosiłeś ze sobą do klubu. Dziękujemy Ci za nieustanną motywację do działania. Dziękujemy, że z takim ogromnym zaangażowaniem wszedłeś do naszego Team’u i byłeś jego ważną częścią. Będzie nam Ciebie niewyobrażalnie bardzo brakowało" – czytamy na Instagramie klubu.

Sama Anna Lewandowska pożegnała kolegę krótkim: "Jacku, będziemy tęsknić".

