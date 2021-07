Zdrojewski: Wiem doskonale co trzeba zrobić, by pokonać PiS. Ale program będzie na raty

Zdaniem polityka w najnowszych sondażach widać już tzw. efekt Tuska. –Widać, że w pewnym sensie wyszliśmy z kryzysu, w którym byliśmy przez ostatnie 3 lata. Dostrzegam także taką większą energetyczność i większe nadzieje w szeregach samej Platformy – powiedział.

Jednak nie wszystko układa się po myśli przedstawiciela Platformy Obywatelskiej. – Martwi mnie to, że uzyskaliśmy ten dobry efekt tak szybko i prawie wyłącznie kosztem Polska 2050, czyli Szymona Hołowni. Dla nas najważniejsze jest to, żeby elektorat, który wierzy PiS-owi, który cały czas uważa że jest to formacja, która jest ich formacją, żeby w tej grupie zaczęły funkcjonować osoby, które dostrzegają fatalne, przyszłościowe skutki polityki prowadzonej od 6 lat – oznajmił.

"Wiem doskonale co zrobić, żeby pokonać PiS!"

– Byłem twórcą pierwszego ośrodka badań opinii publicznej w Polsce, to był 89. rok i wiem doskonale co trzeba zrobić, żeby pokonać PiS – zapewnił Bogdan Zdrojewski.

Jego zdaniem kluczem do sukcesu wyborczego Platformy jest "przekonanie nieprzekonanych". – Nie tych, którzy cały czas głosują na te same formacje. Przekonać tych, którzy nie zamierzają iść na wybory, aby poszli na wybory i uszczknąć w elektoracie PiS-u – zdradził.



Polityk stwierdził również, że bardzo chciałby, aby Platforma przeszła głębokie zmiany w swoim funkcjonowaniu. – Bardzo mi zależy na tym, aby w Platformie te zmiany były głębsze. Abyśmy nie byli totalną opozycją, a skuteczną opozycją, opozycją o wysokiej odpowiedzialności i bardzo mocno stawiającą na edukację i naukę, ekologię, prawdziwe, autentyczne zmiany w służbie zdrowie – powiedział.



Senator przyznał również, że jego formacja nie zaprezentowała w ostatnich latać konkretnego programu, ale nie uważa tego za poważny problem.

– Nie, to nie jest największa słabość. Wszyscy doskonale wiedzą jaką formacją jest Platforma. Że jest proeuropejska, progospodarcza, proinwestycyjna, otwarta. Natomiast te elementy programu, które musimy przedstawić, będą prawdopodobnie pojawiać się w pewnym sensie na raty. Tak jak będziemy reagować na to się dzieje w obozie władzy – stwierdził Bogdan Zdrojewski.

