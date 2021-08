Suski komentuje zapowiedź Tuska: Walka o elektorat lewicowy

W piątek na terenie miasteczka uniwersyteckiego na osiedlu Kortowo w Olsztynie rozpoczął się zjazd „Campus Polska Przyszłości”. Potrwa do 2 sierpnia. Głównym punktem programu pierwszego dnia wydarzenia była debata Trzaskowskiego z Donaldem Tuskiem. Lider PO zadeklarował, że jeśli po wyborach będzie dysponował władzą, to jedną z jego pierwszych decyzji będzie zgoda na związki partnerskie.

Suski: Tusk nie ma pomysłu

Zapowiedź byłego premiera skomentował poseł Marek Suski. Jak podkreślił, że na świecie jest dużo istotnych problemów. Zwrócił uwagę, że Platforma do tej pory nie powiedziała nic konkretnego na temat swojego programu.

– Tak, to rzeczywiście bardzo wielki problem, który zajmuje uwagę Polaków. Wydaje mi się, że w tej chwili, kiedy popatrzymy na to, co dzieje się na świecie, to dostrzeżemy więcej problemów poważnych niż związki partnerskie. No, ale to jest jakby takie ciągłe powtarzanie tych nurtów, które płyną gdzieś nie wiadomo skąd – może z Unii Europejskiej, ale Unia w wielu krajach też się już jakoś od tego odżegnuje. Brak zupełnie pomysłu na to, co można byłoby zrobić i w jakimś sensie walka o elektorat lewicowy. Wypowiedzi Tuska mają konkurować z Lewicą i Hołownią. To żadna nowość w wykonaniu Platformy Obywatelskiej – ocenił polityk w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

Campus Polska

Campus Polska Przyszłości to inicjatywa Rafała Trzaskowskiego, która pod koniec wakacji zgromadziła na terenie uniwersyteckiego miasteczka Kortowo w Olsztynie kilkaset młodych ludzi. Według zapewnień organizatorów, ma być to spotkanie dla tych, którzy nie chcą wchodzić do struktur partii politycznych, ale mają potrzebą zaangażować się w działania społeczno-polityczne.

Prezydent Warszawy zaprosił na wydarzenie kilkunastu prelegentów, wśród nich oprócz Tuska są też inni politycy Koalicji Obywatelskiej, m.in. Sławomir Nitras, Barbara Nowacka.

